El jugador de la Selección Colombia que no seguiría en Inglaterra la próxima temporada

Está por terminar la temporada en las ligas de fútbol en Europa y se habla de posibles traspaso de jugadores colombianos a otros clubes.

El presente de los futbolistas colombianos en Inglaterra tiene varios tintes, pues Luis Díaz es la gran figura del Liverpool y desde su llegada al club, no para de ser elogiado por la prensa y las leyendas futboleras de ese país. El delantero ha anotado 5 goles en la temporada, ya ganó su primer título y está a días de jugar la final de la FA Cup y la Champions League.

Si se cruza la acera al otro lado de la ciudad, se encuntra Yerry Mina, el defensor central que ahora está en el Everton y que sigue luchando por no caer en una posición de descenso, se ha convertido en pieza clave del equipo de Frank Lampard y ha sido elogiado por el entrenador.

+El mensaje de Luis Díaz para Rafael Santos Borré

+Los jugadores con los que más comparte Luis Díaz en su día a día

Mientras que otro de los colombianos en la Premier League que no tiene un buen presente y que podría dejar su club al finalizar la temporada, es Davinson Sánchez. El defensor fue incluido en una lista de 25 jugadores que saldría del Tottenham al finalizar la competición, esta información fue brindada por el diario The Mirror que indicó que el colombiano no convence del todo al entrenador actual.

El club se encuentra escuchando ofertas para que estos jugadores salgan del club y poder contratar acorde a lo que pida Antonio Conte.

En la actual temporada Sánchez solo a disputado 19 juegos y ha convertido 2 goles. El colombiano llegó al equipo en la temporada 2017-2018 después de su paso por el Ajax de Países Bajos.

Hasta el momento se desconoce si algún equipo de Inglaterra está interesado en el defensor central de la Selección Colombia o saldría para otra liga de Europa.