El goleador de un Mundial (no es James) que elogió a Luis Díaz

Varias figuras del fútbol mundial se han tomado un tiempo para hablar de Luis Díaz y lo que ya empieza a lograr con Liverpool FC.

James Rodríguez lo hizo. El goleador de Brasil 2014 reaccionó a ese tanto con un comentario al mensaje de Luis Díaz en su cuenta en Instagram: “Luchito (emojis de fuego y aplausos)”. Lo mismo hicieron varios otros futbolistas de la Selección Colombia, compañeros en Liverpool y futbolistas con los que compartió en FC Porto.

▶: Lo que no se vio por TV del festejo en el gol de Luis Díaz

▶: La prensa del mundo sigue hablando de Luis Díaz

▶: ¿Es porque llegó Luis Díaz, Klopp? ¡Tremenda confesión del DT!

Otro de los que se sumó al tema fue el inglés Gary Lineker, goleador de la Copa del Mundo 1986 y hace varios años hombre referente en medios de comunicación. Ha trabajado en diversas cadenas. Maneja una cuenta en Twitter en la que suele opinar de temas futbolísticas y no fue ajeno a lo que está pasando con Luis Díaz en la Premier League.

“Preciosa definición de Luis Díaz. Su primero con Liverpool. Él es un jugador excelente”, destacó el inglés que hizo 6 anotaciones en México 1986 para consagrarse goleador de aquella Copa del Mundo. En esta ocasión Lineker estuvo pendiente del juego en Anfield Road y enseguida dio tal opinión sobre el guajiro que tantos buenos comentarios ha desatado tras sus primeras presentaciones con los Reds.

La más reciente fue esta ante Norwich City en la que confirmó el triunfo marcando el gol del 3-1 definitivo. Jugó 89 minutos, tuvo 59 interacciones con el balón: 35 pases correctos de 41, para una efectividad del 85 %, cuatro remates, cuatro duelos ganados de 11 y recibió dos faltas.

Lovely finish from Luis Diaz…his first for @lfc. He’s a player. 👌🏻

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 19, 2022