¡El futbolista con nacionalidad colombiana que firmó contrato profesional con Real Madrid!

Real Madrid hizo oficial la renovación de contrato y posterior paso al vínculo profesional de Joan Sebastián Londoño, futbolista español de padres colombianos.

Tiene 16 años y viene de una temporada en la categoría Cadete A del cuadro madridista. Se destacó al punto de lograr lo que hoy se ha hecho oficial por parte del club. El juvenil atacante nació en Madrid y ya ha hecho parte de selecciones juveniles de España. Es uno de los mejores talentos que tiene el elenco presidido por Florentino Pérez en su cantera.

“No tiene palabras lo que supone para mí firmar mi primer contrato profesional con el Real Madrid. Es un sueño hecho realidad. Quería agradecer a todos los que han estado ahí y a mi familia y sobre todo a mi padre que ha sido quien ha estado ahí siempre guiándome en el camino correcto. Ahora toca continuar trabajando más que nunca por este escudo y estos colores. Seguimos en manos De Dios”, escribió en su cuenta en Instagram.

Joan Sebastián Londoño empezó su carrera en 2013 haciendo parte de UD Fuenlabrada. Además estuvo en CF Fuenlabrada (2015-16) y Getafe (2016-19). Está en Real Madrid desde 2019. Ya pasó por el Infantil A, el Cadete B y ahora integra el Cadete A en el que también está alcanzando muy buenos rendimientos.

A él lo conocen en España como “El pupilo de Arbeloa” y recientemente en sus redes sociales compartió el regalo que le hizo Vinicius Jr.

📸| Vinícius sent his signed jersey to Cadete A (U16) player Joan Londoño.

Joan: "Thanks a lot idol. I still can’t believe it." pic.twitter.com/d6fRguPhQI

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) November 4, 2021