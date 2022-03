El equipo inglés que quiere a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado sigue negociando su renovación con la Juventus pero ahora se suma un equipo inglés a una posible negociación.

El volante colombiano que se prepara para disputar sus partidos de Eliminatorias con la Selección Colombia, no ha definido su futuro con la Juventus de Italia. Hasta el momento ambas partes siguen conversando y hasta el momento las negociaciones van por buen camino para firmar la renovación del contrato del Cuadrado con el club.

Algunos medios deportivos en ese país han informado que la disposición por parte del futbolista es quedarse en el equipo donde ya hizo historia. Hasta se a hablado que después del regreso de Juan Guillermo Cuadrado a Italia se firmará y se dará en buen termino la negociación.

En las últimas horas surgió en Inglaterra la versión de que el Tottenham estaría interesado en el jugador colombiano y que ya se habría puesto en contacto con el representante del futbolista de 34 años. En el equipo inglés están cocientes que Cuadrado está más cerca de renovar con la Juventus que salir de la ciudad de Turín.

El periodista Rudy Gallety dio la noticia del interés por parte de uno de los equipos reconocidos en la Premier League. “Tottenham se puso en contacto con el agente de Juan Cuadrado (Lucci) para obtener información, Para el jugador la prioridad es la renovación con #Juventus . En ausencia de acuerdo con Paratici estaría encantado de darle la bienvenida”.

