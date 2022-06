El campeón del mundo que será compañero de Santos Borré

Eintracht Frankfurt, ganador de la Europa League, está a punto de contratar a un campeón del mundo. ¡Le pondrá pases a Rafael Santos Borré!

Haciendo una inolvidable UEFA Europa League 2022, el Eintracht Frankfurt enamoró a todo el mundo de la mano de Rafael Santos Borré. El colombiano, que al parecer se quedará en el fútbol alemán, tendrá un volante que le ponga asistencias y que ya sabe lo que es ser campeón de un Mundial. ¡Haciendo gol en la final y todo!

Así es. El conjunto dirigido Oliver Glasner incorporará a Mario Götze para la temporada 2022/23. El volante alemán de 30 años dejará el PSV de Paises Bajos para jugar en el fútbol de su país, dónde ya militó en el Bayern Munich y Borussia Dortmund. El equipo de Borré pagó una cláusula de 4M de euros y le hará un contrato hasta junio de 2025.

Mario Götze is set to join Eintracht Frankfurt on a permanent deal from PSV Eindhoven, final decision has been communicated today. Release clause will be activated soon for €4m. 🚨🇩🇪 #transfers

Benfica and Inter Miami wanted him too but Götze wants to go back to Bundesliga. pic.twitter.com/yMD7ls8D13

