Duván Vergara se perdería la final de la Concachampions

El jugador colombiano sufrió un duro golpe en la Liga Mexicana y sería una importante ausencia para el partido más determinante de la temporada.

El pasado fin de semana, Duván Vergara fue titular en el partido entre Rayados ante Necaxa, pero tuvo que salir sustituido en el primer tiempo luego de que en la disputa por un balón, un rival terminara golpeando su cabeza con la rodilla. Fue trasladado a un centro asistencial, pero los especialistas no determinaron que debía ser internado por lo que quedó fuera de peligro.

Ahora su equipo se prepara para lo que será el compromiso más importante de la temporada y es la final de la Concachampions que da un cupo al Mundial de Clubes, donde se esperaba que Vergara tuviera la oportunidad de mostrarse a nivel internacional, pero hay dudas sobre si podrá estar disponible.

Lo que se ha informado hasta el momento es que por reglamento y protocolos, no estaría disponible para el partido que será este jueves, debido a que la Liga MX indica que los jugadores que tienen contusiones en la cabeza deben pasar al menos 7 días por fuera de los entrenamientos para que pueda regresar a la actividad.

En algunos portales se indica que este reglamento es exclusivo del campeonato local y no de la Concacaf, pero al estar jugando en la Liga, igualmente tiene que cumplir con los tiempos de no regresar a entrenamientos y así ha venido siendo. Es un partido único para definir al campeón, por lo que posiblemente Vergara no podrá hacer parte.