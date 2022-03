‘Cucho’ Hernández: un doblete que le da vida al Watford

Juan Camilo Hernández es una de las máximas figuras del Watford de la Premier League. Sin embargo, el descenso los vigila desde cerca.

Este domingo, mientras los colombianos salían a votar a conciencia, Juan Camilo Hernández se consagraba como una de las máximas figuras del Watford de la Premier League. El delantero cafetero anotó un doblete que dejó con vida al elenco británico en esa carrera por zafarse del doloroso descenso.

Hace años no había un doblete colombiano en la máxima competición inglesa. Incluso, el ‘Cucho’ Hernández fue autor del gol número 150 marcado por un jugador de nuestro país en la siempre competitiva Premier League. El pereirano vulneró al Southampton sobre el 14’ y el 34’. (1-2 final)

Cucho meets Kucka's cross with a first-time volley to double our lead!

⏱ 34’

😇 0-2 🐝#SOUWAT https://t.co/QnVgRUfXma

— Watford Football Club (@WatfordFC) March 13, 2022