Confirmado: ¡Lo que pagó Palmeiras por Eduard Atuesta!

Se hizo oficial por parte del campeón de la Libertadores, Palmeiras, el fichaje del futbolista colombiano Eduard Atuesta.

Luego de lograr el bicampeonato en la Libertadores y de perder a Felipe Melo (jugará en Fluminense), Palmeiras consiguió el fichaje de Eduard Atuesta. El mediocampista colombiano de 24 años que estaba en la MLS se une al plantel de la escuadra que ahora va por el título en el Mundial de Clubes.

Fue un negocio que terminó con la transferencia definitiva de Eduard Atuesta a Palmeiras a cambio de 4 millones de dólares + $3M en bonus. Firmó contrato hasta 2025.Será el tercer equipo en su carrera tras la experiencia que tuvo en Independiente Medellín entre 2016 y 2018.

“Estamos entusiasmados por Eduard en el siguiente paso de su carrera”, dijo el copresidente y gerente general del LAFC, John Thorrington. “Desde que llegó en nuestra primera temporada, ha sido un líder tanto dentro como fuera del campo. Su contribución a la construcción del LAFC ha sido inmensa. Estamos agradecidos por cómo ha representado al Club”, se dijo en su confirmación.

En el paso por la MLS con Los Angeles FC, Eduard Atuesta fue un All-Star de la MLS (2021) y también el mejor jugador del XI (2019). Además fue parte vital del mediocampo de LAFC desde que se unió al Club a principios de su temporada inaugural en 2018. Fue uno de los líderes estadísticos de todos los tiempos del Club – ocupando el segundo lugar en asistencias (23), el tercer lugar en partidos jugados (96), el tercer lugar en partidos iniciados (84), el tercer lugar en minutos jugados (7,593) y el tercer lugar en disparos (137).

Part of our History.

📝 #LAFC has agreed to transfer midfielder Eduard Atuesta to Brazilian Serie A club @Palmeiras.

— LAFC (@LAFC) December 13, 2021