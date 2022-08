Barcelona y la confirmación de Xavi: ¡Ningún colombiano!

Existió una versión en la prensa catalana (Mundo Deportivo) sobre el supuesto interés de FC Barcelona en Johan Mojica. ¡Ojo a la reacción del DT, Xavi Hernández!

Se lo preguntaron en rueda de prensa. De hecho lo hizo un periodista antioqueño. Fue el caso de Sergio Sánchez, quien le hizo la consulta sin mencionar al jugador de la Tricolor con presente en Elche CF. Le consultó: ¿Ha pensado en algún jugador colombiano para hacer parte de la plantilla del Barcelona? Así se sabría no solamente sobre Johan Mojica sino sobre otra posibilidad que quizá haya pasado inadvertida en la prensa.

Lo que dijo Xavi Hernández sobre algún fichaje colombiano para el Barcelona

“No, este año no. Con sinceridad, no. Sí que quise fichar a Juan Cuadrado en mi época del Al Sadd. Incluso llegué a hablar con él, pero por ahora no tenemos ningún jugador colombiano en mente para para esta temporada”.

Muy claro. No se ha pensado en la posibilidad de Johan Mojica, a quien en la prensa catalana mencionaron como una opción “low cost” para el mercado de fichajes del cuadro catalán. En realidad el club sí se ha planteado la opción de fichar un lateral izquierdo, pero el colombiano no está en las posibilidades en las que ha pensado el DT, Xavi Hernández.

Los nombres de los que se habla para ese puesto en el Barcelona son los de Marcos Alonso y César Azpilicueta, el par de españoles que hacen parte de la plantilla del Chelsea. Aparte se mencionan posibilidades con Javi Galán (Celta de Vigo) y Sergio Reguilón (Tottenham).

Las posibilidades de Johan Mojica en el mercado de fichajes

Aparte de lo que se ha mencionado sobre el Barcelona (versión de prensa), al caleño se le menciona como posibilidad en Atlético de Madrid y Sevilla FC. Es un jugador con contrato vigente en Elche. Va hasta 2024. Tiene una cláusula de rescisión de poco más de 5 millones de euros. Eso es lo que debería pagar el equipo que lo quiera. Por ahora el cuadro catalán no es. Él se mantiene en Elche.