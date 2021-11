Asistencia de Cardona y gol de Sebastián Villa después de 165 días

Sebastián Villa volvió a jugar luego de más de 100 días y rápidamente ha vuelto al gol. Ante Aldosivi aprovechó un preciso pase de Edwin Cardona para cerrar una goleada (0-3).

En dicho partido ya habían marcado Agustín Almendra y el mismo Edwin Cardona. Boca estaba goleando en Mar del Plata con un equipo que además tuvo en la titular a Frank Fabra y Jorman Campuzano. Los 4 colombianos figuraron en el partido que Sebastián Villa cerró con gol al minuto 90+1.

Fue su regreso al gol después de 165 días. No anotaba oficialmente desde el 27 de mayo, cuando por la Copa Liberadores convirtió ante The Strongest. Después jugó algunos partidos más antes de decidir entrar en conflicto con el club. Por tal razón de perdió mucho tiempo de juego. Ahora regresó y bastante bien.

Edwin Cardona ➡️ Sebastian Villa⚽️

The Colombian connection is back up and running at @BocaJrsOficial

