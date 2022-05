¿Ahora qué sigue en la carrera de Carlos Bacca?

Carlos Bacca termina contrato con Granada CF, equipo que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en Segunda. ¿Qué será de su carrera a los 35 años?

Hace un año, cuando se desvinculó de Villarreal y se especuló con su regreso a Junior, terminó tomando la opción de continuar en Europa. Pasó a Granada CF con el que tuvo escaso protagonismo. Jugó 19 partidos en la temporada y apenas hizo un gol en la Copa del Rey. No fue titular habitual en una escuadra que terminó la campaña en puestos de descenso.

La situación contractual de Carlos Bacca

Esa vinculación a Granada CF se hizo con contrato por un año. Termina en los próximos días. Él es uno de los 9 futbolistas que terminan la relación contractual con Granada CF. Se suma a Germán, Néyder Lozano, Escudero, Eteki, Montoro y Raba, además de Collado y Santiago Arias, quienes terminan las cesiones por las que llegaron al club.

De momento no hay ni siquiera rumores sobre una posible renovación. Con el paso del equipo a Segunda División, será mucho lo que deban plantearse en el club en el tema económico. Volverán a armar un plantel en el que por ahora no está claro si habrá o no colombianos.

En este momento la situación de Carlos Bacca es una incógnita respecto a lo que continúa en su carrera. Es un futbolista que lleva 11 temporadas jugando en Europa. Estuvo en Bélgica, España e Italia. Jugó en Club Brugge, Sevilla FC, AC Milan, Villarreal y Granada CF. ¿Es el momento de volver al fútbol colombiano? Seguramente sí será una de las posibilidades.