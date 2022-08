¡A ese nivel puso Alan Shearer a Jéfferson Lerma en la Premier League!

Inmejorable regreso de Jéfferson Lerma a la Premier League. Luego de un par de años en Segunda División, volvió al más alto nivel y siendo reconocido por este grande.

Alan Shearer, uno de los goleadores más importantes del fútbol inglés, eligió su 11 Ideal de la Semana 1 en la Premier League y ahí estuvo Jéfferson Lerma. El triunfo sobre Aston Villa (2-0) incluyó un gol suyo. Fue un dato más en el muy buen rendimiento que tuvo el colombiano en el compromiso con el que AFC Bournemouth volvió a la Premier League.

Arquero: Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensores: William Saliba (Arsenal), Fabian Schar (Newcastle United) y Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur).

Mediocampistas: Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), Joao Palhinha (Fulham FC), Bruno Guimaraes (Newcastle United) y Jefferson Lerma (AFC Bournemouth).

Atacantes: Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Aleksandar Mitrovic (Fulham FC) y Erling Haaland (Manchester City).

DT: Graham Potter (Brighton & Hove Albion).

✨ @alanshearer 's Team of the Week is 🔙❗️ pic.twitter.com/ntrVctI786

𝗢𝗻𝗲 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲, 𝟱𝟲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝘀

The quickest goal scored by a newly promoted team on gameweek one in Premier League history 🏅 pic.twitter.com/gEYufYOAuQ

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 7, 2022