F1: El Reglamento, una materia pendiente para la Fórmula 1

Algo que hemos visto a lo largo de la actual temporada de la F1 son los huecos que hay en el reglamento, que en unas ocasiones es totalmente exagerado y en otras se queda muy corto, y lo de Spa-Francorchamps es solo la punta del iceberg de todo ese tema.

Desde hace mucho hemos visto cómo los choques entre diferentes autos no representan una sanción significativa para uno de los protagonistas, eso sí, cuando tienen culpa. Estos acontecimientos los vimos más vívidamente en Silverstone y en el Hungaroring (habrán varios otros, pero la mayoría fueron entre compañeros de equipo o entre competidores que no luchaban por el título).

Bajo lo anteriormente mencionado, es claro que todo eso se debe analizar, no puede ser que por culpa, directa y clara, aunque no intencionado, por parte de los autos de Mercedes, hoy por hoyo, Max Verstappen, teniendo el mejor carro y mejor conducción que Hamilton, es segundo del mundial, con claras muestras que debería estar más arriba, con una buena ventaja; aquellos choques en esas dos carreras le dieron el liderato a Lewis, y en las dos, tanto el Británico (pit stop) y Bottas (posiciones de sanción), no tuvieron grandes consecuencias (y eso que no contamos el valor del arreglo de los coches).

Bottas hace un strike, se lleva a Norris y los RedBull

Si contrastamos esto con la fuerte sanción de Sebastián Vettel en Hungría, al no tener el litro obligatorio de combustible, vemos que el reglamento está desproporcionado, además aparta la norma del contexto, algo que en el deporte no puede suceder.

Y claro, no podemos olvidar las 2 vueltas mínimas para otorgar la mitad de puntos, algo de locura que demostró que no sirve.

De dicha forma, la FIA no solo se debería preocupar por los elementos técnicos, prácticos del deporte, como los cambios de normativa del próximo año, sino que es más que evidente que alguna que otra regla debe ser ajustada.