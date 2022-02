Vito de Palma reveló lo que dijo a Juan Carlos Osorio sobre Iago Falque

Hace algunos días, el periodista italiano de ESPN contó que el Míster lo llamó para pedirle referencias sobre el jugador español que llegó al América.

Este semestre, América de Cali concretó uno de los fichajes más importantes de su época reciente con la llegada del volante español Iago Falque, quien pasó casi toda su carrera en el fútbol italiano. Por esta razón, el técnico Juan Carlos Osorio se apoyó en un periodista oriundo de ese país y quien a lo largo de su carrera se le ha reconocido por su seguimiento a la Serie A, Vito de Palma.

Hace algunos días, el comunicador reveló en medio de una trasmisión de ESPN esta infidencia, por lo que en diálogo con Charla Técnica Colombia, le consultaron sobre las características del jugador y de lo que le dijo al DT de América. “Yo le dije a Osorio, por el tipo de jugador y la inteligencia que tiene, no solo le va servir en la cancha, sino que le va servir para transmitir cierta mentalidad al resto del plantel. Los habilidosos son los más disciplinados tácticamente y en Colombia Falque puede hacer la diferencia“.

Manifestó que le sorprendió que no se consolidara en un equipo grande de Europa. “Es un jugador muy habilidoso, para jugar cerca de la medialuna, por el carril central; no como punta, sino detrás del nueve, enganche o segunda punta con libertad para moverse. Tiene un perfil definido, pero maneja ambas piernas a la perfección, es sumamente inteligente. Yo no me explico la carrera que tuvo, tiene técnica y la inteligencia que tiene tendría que haber hecho una carrera brillante, ha tenido muchos lugares y nunca se afirmó, en Colombia puede irle bien“.

Por último, aseguró que tiene que estar pactado que él viene al fútbol colombiano a rendir y dar resultados. “Ahora en el fútbol no alcanza con jugar bien. Si él va a Colombia de vacaciones, yo le diría, ‘¿vienes a laburar?, yo no te traigo a bailar acá en el país’, si él viene con seriedad, ganas de trabajar y está entero, va a rendir”, puntualizó.

