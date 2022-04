Tulio Gómez y más detalles sobre la salida de Osorio

“Podía irse hasta gratis en junio”, comentó el máximo accionista del América de Cali, luego de llegar a un acuerdo con Juan Carlos Osorio.

El conflicto interno que había en América de Cali estaba muy marcado. Tulio Gómez con constante ataques a Osorio en entrevistas con medios y respuestas del DT en ruedas de prensa. El proceso finalmente se cortó, aunque desde las directivas del club tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande desde lo económico para pagar la indemnización del cuerpo técnico.

+ Tulio Gómez busca parar la ‘cacería de brujas’ en el Pascual Guerrero

Gómez habló con ‘El Corrillo de Mao’ y se refirió a esta situación. “Yo no he dicho que quedamos pelados, alguna cosita nos quedó. Nos valió una plata pero podíamos pagarlo. De milagro nadie ha dicho que de verdad quedamos pelados, nos valió un dinero pero había que tomar la decisión. Era el momento de dar el viraje, porque al ver el partido de ayer contra Millonarios quedó claro mucho, hay que tomar decisiones buenas o malas, pero hay que tomarlas“.

Sobre la negociación. “Nos dio tiempo para pagarle. Al final él pidió un poquito menos, nosotros pusimos un poquito más, la primera oferta tocó duplicarla, pero no podíamos seguir pagando más meses de salario de Osorio, es un golpe muy duro para nuestras finanzas porque era el mejor pago del país. Podía irse hasta gratis en junio, pero las cosas no estaban para dar más espera. A veces menos es más“.

Le consultaron sobre el entusiasmo que había mostrado al momento de la contratación del Míster. “Cada que contratamos un técnico nosotros esperamos que nos dure 3 ó 4 años, pero ustedes mismos saben que las cosas no se dieron. No es que Osorio sea malo, pero el equipo que teníamos no era para el perfil de Osorio“.