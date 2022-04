Tulio Gómez y “los jugadores que pidió Osorio y no dieron la talla”

Parte del desencuentro que hubo en América de Cali con Juan Carlos Osorio estuvo en la elección de los fichajes de su primer semestre. ¡Así pasó!

Lo contó Tulio Gómez en entrevista en ESPN Colombia. A raíz de eso, hubo un cambio en las decisiones del equipo. Para el segundo semestre de su ciclo (primero de 2022) se cambió la forma de contratar. Ahora llegaron jugadores elegidos por los directivos, eso sí, con la aprobación de Juan Carlos Osorio.

Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio y los jugadores que no dieron la talla

“Tomamos la decisión de contratar los jugadores en el Comité Deportivo porque el semestre pasado le dimos potestad a Osorio para traerlos y los que trajo no nos convencieron: Mauricio Gómez no nos dio la talla, Gustavo Torres tampoco, Geovan Montes tampoco, otro defensa central (Jhon Palacios) tampoco”, fue lo que dijo al mencionar nombres de futbolistas que hoy ya no hacen parte del plantel.

“Entonces tomamos la decisión de traer jugadores que al técnico le gusten y el Comité los apruebe. Si traemos uno que no le guste, él no lo pone así sea un Messi o Maradona. Tampoco podemos dejar que traigan jugadores que no es el ideal con nuestro análisis, decimos que no (…). Nosotros contratamos los jugadores, pero siempre con el gusto de Osorio”.