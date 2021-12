Tulio Gómez y la respuesta sobre los fichajes de América para 2022

América de Cali todavía no confirmó fichajes (sí salidas) y sobre lo que está alistando habló su máximo accionista. ¡Todas las novedades que dio Tulio Gómez!

El directivo del cuadro escarlata, en vacaciones en San Andrés, respondió a las preguntas del periodista Carlos Arturo Arango. El tema principal fue el tema del mercado de fichajes. Entradas y salidas del plantel para el 2022, bajo el mando de Juan Carlos Osorio. El DT continúa porque tiene contrato vigente, salvo que decida renunciar. Por ahora eso no se ha contemplado.

Las respuestas de Tulio Gómez sobre el mercado de fichajes de América de Cali

-“No podemos salir a reventarnos y a poner en juego la estabilidad del club por igualarnos con otros equipos que tienen más chequera. Vamos a armar un equipo competitivo, no de grandes estrellas ni nombres rimbombantes”.

-“Traeremos 5 o 6 refuerzos, además de los nombres que vuelven al plantel: David Lemos (recuperado de lesión), Niche Sánchez (recuperado de lesión), Marino Hinestroza (regresa del préstamo en Palmeiras) y Éber Moreno (regresa del préstamo en Cortuluá).

-“Llegara un defensa central más, un volante mixto, un volante creativo, un par de extremos y un 9”.

-“Esperamos tener todos los refuerzos en la primera semana de enero”.

“A los hinchas de América, decirles que no hemos hecho bulla, no hemos anunciado nada, porque no anunciamos hasta que no esté firmado. Estamos trabajando calladamente, llevamos un mes trabajando y viendo qué refuerzos necesitamos. Vamos a traer refuerzos que van a rendir”.

