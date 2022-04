Tulio Gómez, autocrítico: “El equipo que tenemos no es para el estilo de Osorio”

El máximo accionista de América de Cali habló públicamente tras la salida de Juan Carlos Osorio. Aceptó errores y cosas que no se analizaron lo suficiente sobre su contratación.

Una de las respuestas más relevantes que dio Tulio Gómez en ESPN fue: “A él hay que abonarle que se vieron canteranos. A veces metía muchos. Es un entrenador que tiene varias cosas buenas. No podemos ser desagradecidos ni vamos a destrozarlo. Es muy preparado y sabe de fútbol. Tal vez el equipo que tenemos nosotros no es para el estilo de Osorio. Le dije que él es un técnico de selección en la que pueda escoger lo mejor y rotar. Acá no hay cómo”.

Más respuestas de Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio

-“No lo contratamos por urgencia. Teníamos 4 nombres y lo elegimos siendo el más costoso. Pensábamos que podíamos mejorar internacionalmente”.

-“Nunca hubo maltrato de ninguna parte, para nada. Hubo respeto de parte y parte (…).En mis redes sociales pongo muchas cosas y ese día puse eso, pero no para Osorio”.

-“No analizamos bien que no nos sirve la rotación, ni tampoco que Osorio juega al ataque. Creemos que el equipo debe ser equilibrado”.

-“Con Osorio trajimos jugadores que no nos dieron la talla: Mauricio Gómez, Gustavo Torres, Geovan Montes”.