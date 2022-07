“Tengo ganas de demostrar el jugador que soy”: Iago Falque

El volante del América de Cali habló sobre lo que fue su primer semestre y la cara que espera dar ahora que está recuperado de sus lesiones.

A comienzos de este año, llegó al América de Cali uno de los jugadores más mediáticos de los últimos años, el español Iago Falque, un nombre inesperado para la realidad del fútbol colombiano, aunque las expectativas siempre estuvieron por todo lo alto, el volante pasó casi todo el primer semestre en departamento médico y ahora tiene una gran parte de la hinchada en contra.

Previo a lo que será su nuevo debut en el segundo semestre, Falque habló con el periódico El País de Cali, donde comentó que se siente listo nuevamente. “Sí, ya esta es la tercera semana de rehabilitación y fútbol con el equipo, y me siento listo para competir. Por suerte esta segunda lesión no me perjudicó mucho en número de partidos“.

Ya quiere volver a la competencia. “Obviamente, quiero competir ya, al final lo que el jugador quiere es estar en la cancha. No estar con los compañeros en los entrenamientos también es complejo, no me gustar estar afuera, y bueno, me he sentido muy bien en estas tres semanas y ojalá este segundo semestre sea mucho mejor para el equipo y también en mi rendimiento personal“.

Le consultaron sobre si se siente en deuda con América. “Más que en deuda, me siento con ganas de tener continuidad y demostrar el jugador que soy. Mi carrera lo avala. Se habla mucho de mis lesiones, pero fueron dos; cuando llegué venía de una para larga y tardé en debutar un mes. Pero no es que haya habido tantas lesiones ni tanto revuelo como se dice. Para el segundo semestre vendrán mejores cosas“.