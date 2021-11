Siguen hablando de Osorio en México: “Tenía tufo a alcohol”

A pesar de que Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de la Selección de México hace un buen tiempo, en ese país no se olvidan de lo que fue su paso por allí.

En el fútbol hay todo tipo de rumores con relación a los actores involucrados, donde se hablan más de las cosas malas que de las buenas. Una personas que ha sufrido esto es Juan Carlos Osorio, actual técnico del América de Cali, quien en los últimos años se le ha tildado de muchas cosas, pero hay mucho ruido por quienes dicen que es un borracho.

+ Designación arbitral para la fecha 1 de cuadrangulares

Hace algunos días, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, defendió al DT de estas acusaciones, explicando que es alguien “que se toma sus tragos como todos los demás“. Sin embargo, desde México, recordaron una anécdota que vuelve a poner en tela de juicio la integridad del técnico.

El periodista Carlos Alberto hizo una fuerte acusación en diálogo con su colega José Ramón Fernández, donde recordó una discusión que tuvo con el técnico. “Solo hablé con él una vez y en esa ocasión que lo topé me increpó, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa cuando lo vi con sus cuatro guaruras“.

Y añadió. “Me ve y sin siquiera saludarme empieza a decirme: ‘Usted que siempre me critica, todo lo que hablo es por la Selección Mexicana, no soy yo el importante, es la Selección’, pero todo esto me lo dijo Osorio con un tufo a alcohol que qué te puedo decir, es en serio“.

En video, la anécdota sobre Juan Carlos Osorio