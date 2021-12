‘Ratón’ Quiñones y la puerta que le abrió Osorio en América

El canterano del América de Cali está esperando por una oportunidad para el 2022, pero el técnico Juan Carlos Osorio condicionó su estadía.

Cuando Deportivo Pasto terminó su temporada, el jugador Daniel Quiñones se unió inmediatamente a los trabajos con América de Cali que seguía en competencia. Esto porqué terminó su contrato con el equipo ‘volcánico’ y le reportaron que posiblemente regresaría al equipo donde se formó como profesional para la temporada 2022.

Sin embargo, se encontró con que el técnico Juan Carlos Osorio no quería contar con él, pues no cumple con las características que busca para un lateral. Le estaban buscando equipo, cuando se confirmó la lesión de Cristian Arrieta, quien se perderá todo el primer semestre debido a una rotura de ligamento colateral de su rodilla derecha.

Ni siquiera con esto, Osorio lo consideraría para su posición natural, pero le ofreció una opción de quedarse. En diálogo con RCN Radio Cali, Quiñones confirmó lo que dijo el DT. “Me dijeron que si me quedaba, me quedaba como carrilero. ‘Usted me serviría un poco más adelante‘, me dijo el profesor Osorio“.

No ha tomado una decisión con relación a su futuro, pues aseguró que tiene posibilidad de ir a otro equipo del fútbol colombiano, teniendo dos opciones. “Aquí en el fútbol colombiano ya estamos conversando con dos equipos, a la espera de tomar una decisión“, dijo, mientras América se podría quedar con Éber Moreno, quien regresó de un préstamo desde Cortuluá.