Pompilio Páez y las cuentas alegres que hace con América de Cali

Luego del mal resultado conseguido en el Pascual Guerrero ante Alianza Petrolera, en América muestran preocupación para lo que queda de campeonato.

América de Cali dejó perder dos puntos en condición de local y se quedó sin margen de error para lo que queda de campeonato en el todos contra todos de la Liga BetPlay. Pompilio Páez, asistente técnico del equipo, aseguró en rueda de prensa que deben buscan 3 victorias en los 3 juegos que quedan para asegurar la clasificación.

“El objetivo eran los tres puntos; hicimos un buen primer tiempo y en general siempre buscamos el arco y con las sustituciones esperábamos lo mismo en el segundo tiempo. No cumplimos el objetivo y no pudimos ganar, tuvimos los espacios para ser eficientes, pero fallamos, no supimos defender el gol. Hay posibilidades de hacer 31 puntos y en eso es lo que tenemos que pensar“.

Sobre el trámite del juego, comentó. “Nos vamos tristes por permitir un empate frente a un rival directo. Pudimos dar mucho más en el juego, llevábamos la pelota hasta el último tercio y las ideas no fueron claras, Alianza se replegó y no fuimos tan claros con el uso de la pelota“.

Y finalizó. “Tenemos que cerrar una campaña con una producción del 100 por ciento y para ello hay que mejorar el juego, hay que salir a atacar y proponer, ya pensamos en el partido contra Equidad y sabemos que no hay vuelta de hoja. Solo queda mejorar“.