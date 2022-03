Pompilio Páez habló claro sobre los jugadores de poca talla en América

Después de que se conociera que Juan Carlos Osorio rechazó a Darwin Andrade y Daniel Quiñones por este ítem, explicaron sus razones.

Hace algunos días, se generó polémica en redes sociales luego de que en América de Cali decidieran no contar con dos laterales de poca estatura, afirmando que esta fue la razón por la que Juan Carlos Osorio los rechazó. Los nombres en concreto son los de Darwin Andrade y Daniel Quiñones, quienes miden 1,68, por lo que llenaron de cuestionamientos al Míster.

+ ¿Cuándo podrá jugar Brayan Vera con América de Cali?

América firmó a Brayan Vera, quien mide 1,80, por lo que se consultó si el tema talla influía para el cuerpo técnico. En diálogo con RCN Radio, Pompilio Páez, asistente técnico de Osorio, dejó clara esta situación. “Eso es mentira. ¿Cuánto mide Gerardo Bedoya? Menos de 1,70 y con nosotros en Millonarios jugó, jugó de mediocentro, en Pereira y demás, es un perfil de futbolista muy difícil de conseguir“.

La altura no es lo importante. “Una cosa es tener juego aéreo por su capacidad, más no por su talla; hay jugadores que miden 1,90 y no tienen esa capacidad. Hay jugadores bajitos que van muy al fútbol aéreo. Nosotros manejamos en nuestra idea de juego unos perfiles, pero es lógico que si somos un equipo que nos gusta atacar y jugar en zona alta, una condición fundamental de los defensores es la velocidad y el buen juego aéreo, sobre todo“.

Dejó claro que es un ítem para los defensores. “No es digamos que Maradona no jugaría con nosotros, no. Micolta, Iago Falque, Déinner Quiñones, ellos están para otra cosa, pero nosotros sí preferimos, principalmente para el fútbol internacional, lateral que sean marcadores y que tengan esa capacidad de defender la pelota al segundo sector y eso lo tiene Brayan Vera, es un ítem importante para él“.

Habló sobre jugadores que tuvieron en el pasado y el caso de ‘Ratón’ Quiñones. “Faryd Díaz y Daniel Muñoz no son jugadores altos, miden 1,75, pero tienen esa capacidad de atacar bien en el fútbol aéreo, esas ganas y temperamento, eso es más que todo de eso. Daniel Quiñones no se quedó con nosotros porqué no cumple con el perfil que buscamos y eso lo hablamos con él“.