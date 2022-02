Osorio sobre la Selección: “No he dicho nada y no tengo nada que aclarar”

El técnico del América de Cali habló en rueda de prensa luego del empate ante Equidad en el Pascual Guerrero y le consultaron sobre esas supuestas declaraciones.

En las últimas semanas, se ha venido hablando sobre una supuesta oferta de Juan Carlos Osorio a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir de la Selección Colombia, incluso sin cobrar un salario durante determinado periodo de tiempo. El estratega rompió el silencio y dio su versión de los hechos, aclarando la situación.

Sobre esa cuestión, comentó. “Yo estoy feliz acá en América y es el equipo al que le doy mi 100%. Cada uno que se haga cargo de lo que dice, yo públicamente no he dicho nada y no tengo nada que aclarar. Pero ya que me lo pregunta, dejo claro que en un futuro me gustaría ser Ministro de Deporte, quiero hacer algo por el deporte del país“.

Sobre lo que fue el partido, resaltó la labor de la figura del juego, Luis Sánchez. “La gran decisión de esta semana era recibir del doctor Ochoa el concepto inequívoco de si Luis estaba para jugar o no. Ya a partir de ahí era una decisión propia y difícil. Para la felicidad de América disfrutamos de uno de nuestros muy buenos jugadores, todo el crédito para él. Estamos felices por el regreso de Luis y creo que cada vez estamos conformando un mejor equipo“.

Sobre el planteamiento defensivo de Equidad. “Enfrentamos a uno de los equipos que mejor estructura defensiva tienen. Fuimos justos merecedores del empate y quizá mucho más. Nosotros cambiamos nuestra estructura ya que ellos ocuparon muy bien la zona 14, así que cambiamos a jugar con 2 puntas y nos dieron muy buenos resultados“.