“No podemos meternos en una crisis financiera por pagarle a Osorio”

Luego de que se demarcara la complicada relación entre Juan Carlos Osorio y los directivos, se insiste en las razones de su continuidad en el club.

En los últimos días, se ha demarcado el desgaste que existe entre el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, y el director técnico, Juan Carlos Osorio, quienes no han separado sus caminos por temas financieros. El gestor de la relación entre ambos ha sido el presidente ejecutivo del club, Mauricio Romero, quien habló claro sobre esta situación.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, dijo. “Yo no quiero calentar más la cosa, ya está caliente de por sí. Opinar sobre eso me parece inapropiado, redundante y no es sano para la institución. Yo estoy tratando de aceitar esos dos motores para que tiremos hacia el mismo lado, pero la verdad es que es difícil, ese aceite está negro ya“.

No es un secreto lo que está pasando. “Los resultados deportivos han sido nefastos para nosotros. En estos 8 meses los resultados han sido desastrosos, pero nos queda un poquito menos de media liga y esperamos que no termine tan mal, pero la verdad es que esto es un desgaste, difícil sobrellevar el día a día y nos pone en una tensión que en algún momento nos obligará a tomar decisiones“.

Osorio y su salida en junio. “Es difícil dar una fecha porque esto con un par de resultados positivos se calma. De momento, el técnico tiene contrato con nosotros hasta junio de 2023, con opción a renovar un año más. Si nosotros tomáramos la decisión de sacarlo hoy, tendríamos que pagarle todo su contrato y lo que nosotros no podemos hacer es envolver a la institución en una crisis financiera. Tenemos que tener cabeza fría y pensar en lo que es mejor para la institución“.

No hay recursos para pagarle a Osorio. “Ante los resultados que ha tenido se hace difícil sostener un proceso, pero hay equipos que tomaron decisiones apresuradas y hoy están en una crisis peor. El cambio tampoco asegura nada, entonces lo que hay que hacer es: si vamos a tomar una decisión de ese tipo, que sea algo consiente, razonado y que tengamos los recursos para hacerlo, sino, esperar a que se den los resultados y apoyar al cuerpo técnico“.