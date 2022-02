Más sanciones al Pascual Guerrero: suspensión de tribuna y multa

En el equipo escarlata no lograron pasar entre una fecha o otra antes de que volviera a caer una sanciones sobre las tribunas del escenario deportivo.

Hace poco más de una semana, en América de Cali tuvieron que pagar una sanción en su estadio producto del mal comportamiento de los hinchas. Fueron 8 millones de pesos de multa y suspensión de un sector de la tribuna oriental segundo piso, debido a la quema de pólvora al interior del escenario deportivo. Una jornada después, se repitió todo.

Lo mencionado fue en el partido donde se enfrentaron a La Equidad en la fecha 7 de la Liga BetPlay, y en ese mismo juego, volvió a pasar exactamente lo mismo, pero esta vez en la tribuna sur segundo piso. Desde la Dimayor dejaron conocer su decisión con dos fechas de suspensión a la mencionada tribuna y una multa superior, esta vez de 9 millones de pesos.

Nuevamente, el equipo tiene el recurso de apelación, pero como pasó en la fecha pasada, no lo usarán y asumirán los actos de su hinchada, pues se permitió ingresar los artefactos inflamables que usaron en ese juego. Para el juego ante Once Caldas, los asistentes a la tribuna sur serán ubicados en el primer piso, esperando que no sigan repitiendo estas acciones.