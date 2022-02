Luis Sánchez: regreso con gol y dedicatoria a Juan Carlos Osorio

Luego de casi 9 meses de recuperación, Luis Francisco Sánchez volvió a jugar con América de Cali e hizo un gol. Fue dedicado al míster.

El talentoso canterano escarlata se había lesionado de gravedad en el final del 2021-1 (finales de mayo). Pasó por un largo e importante periodo de recuperación en el que Juan Carlos Osorio estuvo al tanto todo el tiempo. Eso lo agradeció el futbolista hoy en su regreso. Al momento de hablar luego del gol a La Equidad, se acordó de él. También en el eufórico festejo en el que fue a buscarlo.

La reacción del Niche Sánchez tras su regreso con gol para América de Cali.

-“Muy feliz, darle la gloria y la honra a Dios que es el que me bendice, me protege y me da la fuerza necesaria para levantarme todos los días e ir a entrenar fuertemente. Este es el fruto del trabajo del día a día. Agradecerle a toda la hinchada por el apoyo todo el partido”.

-“Mi familia estaba arriba acompañándome. Durante toda la lesión me acompañaron y me dieron fuerza. Y sí, el gol es dedicado al míster que me dio la confianza mucho tiempo antes porque llevo 8 meses y 23 días de recuperación y él hoy decide ponerme. Le respondo de la mejor manera”.

-“Sabemos que el profe está aportando mucho. Nos enseña cada día muchas cosas nuevas. Él sabe que cada que me dé la oportunidad, voy a dejar la piel en la cancha”.

-“Era el cumpleaños de la Mechita, sabíamos que eran importantes los 3 puntos pero infortunadamente no se nos dieron. Trabajamos y luchamos hasta el final. Sacamos un punto que nos ayuda y ahora nos toca ir a Barranquilla y con el favor de Dios sacar un buen resultado”.

Luis Francisco Sánchez tras el regreso con gol (Win Sports)