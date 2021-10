Lluvia de críticas para Joao Rodríguez y Gustavo Torres tras el clásico

Los dos delanteros del América de Cali están lejos de tener un buen nivel y luego del clásico caleño por Liga BetPlay son de los más criticados.

Este fin de semana, América volvió a salir al campo y el técnico Juan Carlos Osorio apostó por un equipo bastante ofensivo, pero algunas de sus piezas no estuvieron al 100%. Es el caso de Joao Rodríguez y Gustavo Torres, quienes desde el momento de su firma han recibido críticas y su rendimiento en el campo no ha ayudado para que las cosas cambien.

En este juego, dejaron una actuación lamentable que las cifras confirman. En el caso de Rodríguez, quien salió jugando como extremo por izquierda, estuvo muy poco determinante y el técnico optó por sustituirlo cuando apenas iban 45 minutos de partido. 100% de sus duelos perdidos, sin remates ni centros ni pases clave.

Entre tanto, Torres comenzó como un delantero centro acompañando a Adrián Ramos en ataque, para luego reconvertirse en extremo por la banda derecha, pero tampoco pudo generar peligro en el área rival. Tuvo 0 de 3 regates completados, sin remates al arco y con una ocasión clara fallada. Salió sobre el final del partido.

En la hinchada no están de acuerdo con que se les siga brindando oportunidades, pues no es un rendimiento exclusivo en América, sino que en los diferentes equipos en los que han actuado tampoco lograron impresionar. De momento, solamente hay que agradecer que no se hayan presentado casos de indisciplina, que es otra constante con estos dos jugadores.