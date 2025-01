La primera oferta de América de Cali por Juanfer… ¡y la respuesta de Racing!

El deseo que existe en América de Cali de contar con Juanfer Quintero ya llegó a una primera oferta. Luego de avanzar en el tema con el jugador, se dio el paso hacia el club. Aparentemente es lo que falta para ficharlo, pero el primer intento ha sido insuficiente. Así empiezan a reportarlo en la prensa argentina.

Versión del periodista César Luis Merlo: “América de Cali abrió negociaciones formales con Racing por Juan Fernando Quintero, pero la oferta fue bajísima y la rechazaron: un millón de dólares en tres pagos”. Tal cifra está lejana a la petición que tienen en el club de Avellaneda para negociar la salida del jugador. Así que por ahora el deseo escarlata se mantiene en eso, a la expectativa de una nueva oferta.

El deseo de Juanfer Quintero de jugar en Colombia

Tras un semestre en el que fue campeón de la Conmebol Sudamericana en Racing Club, Quintero ha tomado la decisión de dejar el club. Existe una situación extradeportiva por la que elige continuar su carrera en Colombia. Tiene contrato vigente y por ende la necesidad de llegar a un acuerdo para su salida.

Así lo dijo en entrevista en Radio la Red: “Se los hice saber, di mi punto de vista, dije que mi preferencia era quedarme en Colombia, cerca de mi familia, estuvo clara de mi decisión (…). Es un tema familiar y tengo que agradecerle al club, al presidente Víctor Blanco, a Costas, a mis compañeros que me bancaron y apoyaron en el momento más difícil”.

Las conversaciones de Tulio Gómez con Juanfer Quintero

Tulio Gómez, la figura clave detrás de los grandes movimientos del América de Cali, ha confirmado que ha sostenido charlas con Juan Fernando Quintero. Según él, ya conoce las condiciones del jugador y lo que se necesita para concretar su llegada. Aunque la negociación no está cerrada, el simple hecho de que haya un diálogo abierto es suficiente para encender la ilusión en la hinchada escarlata.

El máximo accionista también ha mencionado que la operación no es sencilla, principalmente debido al alto costo que representa contar con un jugador de la categoría de Quintero. Sin embargo, Gómez no ha descartado ninguna opción y sigue explorando caminos para que este sueño pueda hacerse realidad. Habla de tener patrocinadores que puede apoyar la ilusión del fichaje. De momento eso no se ha visto reflejado en la oferta. El club tendrá que hacer algo más en la intención de contar con Juan Fernando Quintero.