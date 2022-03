“La postura de Osorio es quedarse hasta junio”: presidente de América

En los últimos días, se ha incrementado el pedido de la hinchada para que se dé la salida del técnico Juan Carlos Osorio del América de Cali.

Luego de la dura eliminación del América en la Copa Sudamericana, el equipo sigue de capa caída y registró dos derrotas seguidas en la Liga BetPlay, por lo que una de las principales dudas del ambiente en general del fútbol colombiano, es por qué Juan Carlos Osorio sigue al frente de este club, considerando que ya son 8 meses sin conseguir resultados.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, el presidente ejecutivo del club, Mauricio Romero, puso una fecha estimada a la salida del Míster. “Lo que él siempre nos ha manifestado y ha sido su posición hasta el día de hoy, es que hasta junio quiere continuar. No solamente no lo ha manifestado a nosotros, sino en varias ocasiones y creo que su posición no ha cambiado“.

Dejó clara la razón por la que no han tomado decisiones desde ya. “Nosotros tenemos una posibilidad contractual distinta de finalizar el contrato en el mes de junio, al finalizarlo en el mes de marzo. Financieramente para nosotros eso es un abismo de diferencia y es lo que nosotros pusimos dentro del contrato. No es un tema de logros deportivos, sino netamente jurídico y financiero“.

Sobre la actitud del plantel. “Es muy frustrante, cuando veo un equipo sin espíritu, sin fútbol, sin respuesta es muy duro. No sé si fue el golpe de la Sudamericana, no sé si toda la situación mediática termina por afectar, pero es un momento muy difícil del equipo. Todavía queda casi media liga donde sabemos que ganando un par de partidos el equipo puede entrar a la pelea“.