La insólita anécdota de Julio Falcioni con Miguel Rodríguez Orejuela

En redes sociales ha comenzado a circular un video de una historia que contó el exportero durante su paso por el fútbol colombiano con América de Cali.

Esta semana, se ha viralizado un video donde se ve a uno de los máximos ídolos de la historia del América de Cali hablar sobre una terrorífica anécdota durante su etapa como jugador. Se trata de Julio César Falcioni, quien hace algunos años en un programa de Argentina, contaba detalles de lo que fue su estadía en Colombia, compartiendo con los capos de la mafia.

+ Falcioni: “Fui a Colombia un año y terminé quedándome 10”

En esta oportunidad, el hoy por hoy técnico de Independiente, reveló que alguna vez amenazó con un arma de fuego a un hincha del Deportivo Cali que lo insultó, lo que en ese momento le causó problemas, comenzando por Miguel Rodríguez Orejuela, el jefe del Cartel de Cali, que para entonces posaba como empresario, siendo el máximo accionista del club.

“Iba en el auto y me putearon unos hinchas del Deportivo Cali, yo me bajé. La gente es muy normal, muy tranqui, pero eran como unos 7 y me bajé; se ve vinieron todos y me subí de vuelta. Me fui hasta casa, saqué una 3-57 (revolver) que tenía, me la puse en la cintura y volví, estaban todos juntos y cuando vieron bajar con la 3-57 se abrieron y lo dejaron solo al muchacho“.

Contó que terminó amenazando a uno de los aficionados del cuadro verdiblanco. “Lo agarré y le metí el arma en la boca, y bueno, salió en los diarios y todo. Al otro día me llama don Miguel, el dueño del equipo y yo dije ‘este me va a echar’, con suerte me echaba. Entonces me dijo ‘la próxima vez que saque un revolver y no tire, tiene quilombo conmigo“.