Juan Carlos Osorio y el ‘vainazo’ de Tulio Gómez por sus últimas declaraciones

El máximo accionista del América de Cali, hizo un irónico comentario luego de lo que se ha venido hablando sobre el DT de su equipo.

A lo largo de las últimas semanas, uno de los personajes que más ruido ha hecho en los medios deportivos, es el técnico Juan Carlos Osorio, pues más allá de los malos resultados que está teniendo con el América de Cali, se ha estado hablando del tema de Selección Colombia, y de acuerdo a sus declaraciones, también del Ministerio del Deporte.

+ Marlon Torres, otro nombre en el departamento médico de América

En su momento, se mencionó que el estratega risaraldense estaría dispuesto a dirigir a la Selección sin cobrar sueldo por un año, por lo que le consultaron sobre ello en una rueda de prensa reciente, a lo que respondió. “No he dicho nada públicamente y no tengo nada que aclarar, pero a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser Ministro de Deportes. También lo haría de una manera desinteresada“.

Ante esto, un ofrecimiento extraoficial que revelaron periodistas cercanos al Míster, y uno dicho por sus propias palabras ante los medios, le consultaron a los directivos de América sobre estas situaciones. Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro rojo, habló con ‘El Vbar’ de Caracol Radio y soltó un sutil comentario. “Que empiece con el América“.

Por otro lado, habló sobre el proceso que está llevando en el cuadro escarlata y la razón por la que se mantiene en el puesto. “Hay que apoyarlo, así no estemos de acuerdo con algunas cosas que haga o diga tenemos que apoyarlo. Es un gran entrenador, lo he visto trabajar y entrena muy bien. Osorio es un científico del fútbol. Es el más preparado del fútbol colombiano“.