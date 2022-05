Juan Carlos Osorio sigue pensando en llegar a Min. Deportes

Mientras el DT estaba en América de Cali, mencionó que en un futuro quería llegar a este ministerio para aportarle al deporte de su país.

Juan Carlos Osorio sigue sin equipo luego de su frustrado paso por el fútbol colombiano. Ya se ha negado a trabajar en dos equipos del fútbol mexicano que lo buscaron y se está tomando un tiempo para regresar a la actividad, por esta razón, le han consultado la posibilidad de explorar otros campos, como él mismo lo mencionó en el pasado.

Cuando fue técnico del América, dijo en un rueda de prensa que le gustaría ser ministro de Deportes incluso sin cobrar sueldo. “A futuro me encantaría la posibilidad de ser ministro del Deporte y hacer algo por el deporte colombiano, aprovecho la oportunidad y también lo haría de una manera desinteresada porque al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y especialmente al fútbol que es a lo que me he dedicado los últimos 40 años, bueno toda mi vida“.

Ahora, en diálogo con El Colombiano, le consultaron sobre ello mientras hablaba sobre la formación de jugadores como Luis Díaz. “Debe haber tres cosas fundamentales: nunca perder el fútbol callejero, estructurarlo y, por último, mejorar los torneos sub-17 y sub-20. También hay que tener muy buenos formadores en esas categorías juveniles“.

Y le hablaron del Ministerio. “Sí, en su momento sonó como un chiste, pero como un colombiano muy orgulloso de serlo y que cree en la capacidad de los nuestros he buscado la manera de llegar a un sitio en el que pueda aportarle un legado al deporte y mejorar las condiciones de nuestros deportistas. Un ejemplo simple es que un niño no debe dejar su hogar ni a sus padres hasta antes de los 14 años y si lo van reclutar de alguna disciplina deben traer también a sus padres para que siga viviendo con ellos. Eso es solo una simple forma de mejorar al deportista. Además, el que sea el encargado del deporte en Colombia debe tener mucho contacto con las áreas marginadas del país“.