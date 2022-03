Juan Carlos Osorio lamenta la sanción a Teófilo Gutiérrez

El técnico del América de Cali habló en la previa del clásico vallecaucano y aseguró que le hubiera gustado enfrentar a Teo en este partido.

En las últimas horas, una de las polémicas más importantes que se han vivido en el fútbol colombiano, es la de la sanción a Teófilo Gutiérrez, quien no podrá actuar durante 2 fechas con el Deportivo Cali debido a gestos de ‘provocación’ que hizo en la disputa de la Superliga ante Deportes Tolima, perdiéndose la fecha de clásicos por esta situación.

Desde América de Cali, el técnico Juan Carlos Osorio fue consultado sobre la ausencia del barranquillero y dejó claro que preferiría tenerlo en el campo. “Lamento que Teo no esté, disfruto de competir contra jugadores habilidosos y creativos, es una lástima no solo para ellos si no para el espectáculo no poder contar con los cracks, lo voy a extrañar“.

Asimismo, el jugador que lo acompañó en la rueda de prensa, Juan Camilo Portilla, se refirió a la situación. “Teófilo es un jugador referente en Colombia, para Deportivo Cali es un jugador muy importante, para ellos significa mucho tener a Teófilo dentro de la cancha. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras virtudes, más importante es lo que hagamos nosotros“.

Por otro lado, Osorio volvió a elogiar a Rafael Dudamel. “Reiterar la admiración que tengo por el equipo que vamos a tener en frente, actual campeón y con un gran técnico. El equipo se ve mermado en varias áreas dependiendo de los jugadores que le han sacado. Creo que él como hombre de fútbol, estratega, es mejor técnico ahora que hace 3 meses cuando fue campeón“.