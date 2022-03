Juan Carlos Osorio, de lo épico del triunfo a la queja por el arbitraje

El técnico del América de Cali habló en la rueda de prensa tras la histórica victoria en Palmaseca, pero no ignoró la actuación de Wilmar Roldán.

¿Fue un resultado épico?: “Totalmente de acuerdo. Sobre todo el segundo tiempo fue una muestra épica de como aguantar, guardar, defender un resultado a favor. Es muy complicado jugar 11 contra 11, ahora qué decir de 11 contra 9. Todo el mérito para los jugadores. En inferioridad numérica les controlamos el partido a nivel defensivo con un doble pivote defensivo con Paz y Pino. Un gran aplauso para nuestros jugadores“.

Queja por el arbitraje. “La expulsión de Larry va precedida de una pelota que sale, y eso son errores que no nos podemos permitir. Él se llena de ira y se termina yendo, pero eso no se puede permitir en nuestro fútbol. Roldán es muy buen árbitro, pero hoy estuvo muy mal asesorado. Una de las cosas que hay que corregir para competir a nivel internacional es el arbitraje, y lo digo hoy ganando, para que no digan que estoy sacando excusas“.

Sobre los cambios en el entretiempo y el resultado. “Era una decisión difícil de tomar. Sacamos a Quintana por su amarilla, pero lo de Sierra y Adrián fue complicado, optamos por un 4 – 2 que salió bien. El equipo respondió con un 4 – 2 muy fijo muy bueno, nos jugamos la vida como debe ser y conseguimos un resultado épico e imborrable“.

Explicó que defender así es un trabajo ya entrenado. “Este trabajo de 10 contra 8 lo hacemos con frecuencia, entonces eso no fue casualidad. Es un escenario que hemos trabajado para afrontarlo en algún momento y nunca me imagine que fuera hoy, como tampoco pensé jugar con Luis Paz y Didier Pino en la mitad de la cancha“.