¿Juan Carlos Osorio confirmó la continuidad de Gómez y Torres?

A pesar de que estos dos jugadores han sido de los más resistidos por la hinchada, el técnico del América de Cali habría confirmado que siguen en el plantel.

En América de Cali se tomó una determinante decisión y es que el técnico Juan Carlos Osorio ya no tiene potestad con relación a las contrataciones para este 2022, como consecuencia de los pobres resultados que se consiguieron en el semestre pasado cuando le dieron la total potestad con relación a este tema.

En diálogo con Deportes Sin Tapujos, el director técnico del cuadro escarlata confirmó esta situación. “El semestre anterior tuvimos la responsabilidad de traer los jugadores, pero hay que aclarar que el presupuesto ha sido muy conservador. Acorde al presupuesto que nos dieron hubo dos aciertos: Déinner Quiñones y Larry Angulo“.

Asimismo, le consultaron sobre otros jugadores que llegaron bajo su criterio el semestre pasado y que se mantienen en la institución a pesar de no haber rendido. “Entiendo que Gustavo Torres y Mauricio Gómez aún no han dado lo que tienen para dar”, por lo que se entiende que los tendría en cuenta para esta nueva temporada.

Sobre los jugadores que han llegado, a pesar de que no los pidió, aseguró que son de su agrado y no se opuso a su llegada. “Yo no los pedí pero tampoco me opongo. Juan Camilo Portilla puede ser interior o volante central, John García tiene buena técnica y experiencia“