¿Joel Graterol se va libre? “Es una posibilidad”

Ya hay una oferta de renovación en las manos del portero, pero desde América de Cali dieron señales que su salida se puede presentar.

Siguen pasando los días y no hay novedades positivas con relación a la renovación del portero venezolano Joel Graterol, quien tiene contrato hasta diciembre de este año y ha manifestado que su intención es ir al fútbol internacional. Desde el club hablaron sobre el tema y dejaron claro que la posibilidad de que se vaya como agente libre está latente.

+ ¿Cómo llega y cuál es la función de Alessandro Sbrizzo en América?

En diálogo con el ‘Super Combo del Deporte’, el presidente Mauricio Romero dijo que el portero puede irse gratis a final de año. “Tenemos que poner sobre la mesa que es una posibilidad, porqué más allá de las intensiones que tengamos en el club, esto es un tema de voluntades, si una parte tiene la voluntad y otra no, es muy complicado. Nosotros hicimos una oferta muy superior a lo que solemos hacer, pero no hemos recibido una respuesta de su parte“.

Explica que en próximas reuniones, fijará una fecha límite para recibir una respuesta. “Yo siempre lo he dicho, en un club tan grande como América, que ha tenido arqueros tan importantes, tiene que poner un tope de espera, nosotros no podemos ponernos a esperar a que un jugador tome una decisión en octubre. Si no hay respuesta tenemos que salir a buscar portero para el próximo año“.

Ofertas para irse en este mercado. “Lo primero es que ustedes saben que cuando hay un jugador que está terminando contrato, le aparecen ofertas ficticias que al club no le llegan, al día de hoy no hay ofertas por él ni por ningún jugador. Nosotros seguimos esperando poder ponernos de acuerdo y que Graterol entienda lo que América ha hecho por él“.