Iago Falque y lo que dijo sobre las canchas donde tuvo que debutar

El Pascual Guerrero y el Palmaseca no fueron los mejores escenarios para el debut del jugador español en el fútbol colombiano.

Luego de varias semanas de espera, el volante Iago Falque logró jugar con la camiseta del América de Cali, pero los minutos que ha sumado se han visto empañados por cuestiones ajenas a él, haciendo que se mantenga en deuda. Además de la doble expulsión en el clásico ante el Deportivo Cali, las canchas en el Pascual Guerrero y el Palmaseca, por cuestiones climáticas, estaban en muy mal estado.

+ En América de Cali ven con buenos ojos la propuesta del alcalde Ospina

En diálogo con el periodista Dufie Lebron, habló sobre lo que fueron sus primeros minutos. “Muy bien, la cancha no ayudó, pero en plan de que ganamos ambos partidos, venimos en buena línea y eso es lo más importante. Tocó así, pero lo importante es que el equipo siga ganando, ir sumando minutos, al final hace mucho tiempo no jugaba y estoy contento por como se están dando las cosas“.

Sobre la adaptación al grupo y al cuerpo técnico de Osorio. “Bien, ya lo dije cuando llegué, me siento muy cómodo con la filosofía de él, como afronta los partidos, por como es como persona. Estoy súper contento con el equipo, con el Míster y creo que en general todo ha ido muy bien“.

Por último, se refirió a su estado físico actual, al ser consultado sobre si ya está al 100%. “No, obviamente no, uno lleva un tiempo sin jugar, eso se consigue con los partidos, con los entrenamientos, pero bueno, me siento bien, seguramente el mejor Iago se verá más adelante, pero poco a poco me voy a ir sintiendo mejor“.