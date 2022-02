Iago Falque: sus ídolos, cuándo debuta y lo que ya le impresionó de América de Cali

Lleva un par de semanas haciendo parte de América de Cali y ya Iago Falque se ha sorprendido con algunas cosas del equipo. Así lo contó en entrevista con Petiso Arango.

A través de su canal en YouTube, el periodista compartió el diálogo que tuvo con el futbolista español que se sumó al cuadro escarlata como fichaje. Arribó después de una década jugando en la Serie A italiana

Las respuestas de Iago Falque al Petiso Arango

Ídolos: Rivaldo, Diego Tristán, jugaba en el Deportivo La Coruña y era un jugadorazo al que siempre admiré mucho y el tercero, desde pequeño admiré siempre a Alessandro Del Piero. Cuando llegué a la Juve tuve la suerte de conocerte.

Referentes colombianos. Me encanta James Rodríguez, siempre me encantó el talento que tiene. Es un futbolista increíble. Luego hay un chico que también me parece muy bueno y que no hizo una carrera tan fuerte como yo pensaba, que es Juanfer Quintero. También mediapunta, buenísimo y de un talento increíble. Y ahora mismo, últimamente me gusta mucho Duván Zapata. Me parece un jugadorazo. Evidentemente Falcao también es un jugadorazo, pero bueno. De los últimos años, quizá James sea mi favorito.

Selección Colombia. Me sorprende que esté al borde de la posibilidad de no ir al Mundial. Por potencial y por calidad es muy sorprendente. Tiene jugadores de altísimo nivel.

Contactos con América de Cali. Fue algo repentino. Fue una persona de mi confianza que viene mucho a Colombia y por ahí hablamos. Se dio la situación. Fue muy rápido. De un día para otro estábamos hablando de la negociación. Ellos me dieron la disponibilidad, yo les di la mía y fue algo bastante rápido. El jugador valora mucho el feeling que tenga con el club y el entrenador. Vi el interés que tenía América en traerme y me decidí. Sé que hicieron un esfuerzo. Fue una negociación en que los dos pusimos muchas facilidades. La verdad que estoy súper contento.

Los videos que le envió Tulio Gómez. Los vi. La verdad que es impresionante. Al final, por la pasión, por el sentimiento. El jugador se guía por eso. Por jugar en un estadio lleno. Son sensaciones únicas e irrepetibles. Hay que aprovechar el tiempo que se juega al fútbol porque luego no se va a repetir. Evidentemente, entre otros factores ese fue uno muy importante.

Charlas con Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio. Cuando hablé con ellos me causó muy buena sensación. Me dio buen feeling y decidí hacer las maletas para probar esta aventura. No sabía todo lo que me iba a encontrar, pero por suerte creo que he tomado una gran decisión. Lo que me encontré mejoró lo que me esperaba.

El hincha de América de Cali. Fui el otro día al estadio y fue impresionante. Increíble. Me impresionó el estadio y la afición. Animan mucho, aprietan. Fue muy bonito.

Debut. Creo que sí se acerca. Está yendo todo bien y va a ser antes de lo que se esperaba cuando llegué. Creo que pronto se dará. Sé que los hinchas lo están esperando. El cariño y el afecto son impresionantes. Ahora toca devolver todo eso en el campo. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta. Necesito la adrenalina de la que vivimos. Imagino muchos escenarios.

Posición en el campo. Extremo, volante, segunda punta o detrás de la punta es donde más cómodo me siento.

Compañeros en América de Cali. Creo que hay jugadores de mucho potencial y que tienen condiciones muy buenas.

Dorsal 14. No siempre lo usé pero fue el número que más suerte me dio. Aquí se dio que estaba libre y lo pedí.