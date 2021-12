¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Gómez con América?

El volante del América de Cali es uno de los jugadores más criticados del plantel y hay dudas sobre su continuidad para el 2022.

Este semestre, ha sido muy complicado para el América de Cali, pues no hay que olvidar que el equipo terminó clasificando de milagro a las fases finales y a pesar del paso del tiempo, no logran encontrar regularidad en el juego. Sin embargo, hay ciertos jugadores que todavía no han sido determinantes y que dejaron mucho que desear.

Uno de ellos es el volante zurdo, Mauricio Gómez, quien a pesar de las oportunidades que le han brindando, sigue siendo uno de los más criticados por la hinchada americana. Fue uno de los últimos fichajes que hizo el equipo para este semestre como respuesta a la lesión de David Lemos, quien no alcanzó a debutar con el cuadro escarlata.

En América buscaron varias opciones, siendo Marcelino Carreazo de Once Caldas el que iba a llegar al cuadro rojo, pero la operación se cayó y la última carta que tenían en la baraja era la de este jugador, quien se encontraba concentrado con Patriotas Boyacá después de un breve paso por Independiente Santa Fe.

América y Patriotas no tienen la mejor relación, por lo que no se pudo gestionar un préstamo. El equipo vallecaucano terminó comprando un porcentaje de sus derechos deportivos y el oriundo de Casanare tiene un par de años más de contrato vigente con el cuadro escarlata. Resta esperar para saber si se quedará con el plantel o si saldrá cedido en 2022.