Gracias por tanto, Adrián Ramos: el cuarto goleador histórico de América y la despedida que compartió el club

Para el verdadero hincha de América de Cali, pocos nombres generan tanto respeto y gratitud como el de Adrián Ramos. El ídolo escarlata jugó su último partido con el equipo, cerrando un capítulo glorioso en su carrera y despidiéndose del club de sus amores tras jugar otra final. En sus redes sociales oficiales, el conjunto americano le dedicó un emotivo video.

“Contento de volver al América”: El inicio de un sueño compartido

Cuando Adrián Ramos regresó al América en 2020, lo hizo cargado de sueños y de compromiso. “Soy hincha, me hice en este club”, dijo en aquel entonces, dejando claro que su regreso no era un trámite, sino una decisión nacida del corazón. Con esas palabras, Ramos se entregó a una hinchada que siempre lo esperó con los brazos abiertos.

A partir de ese momento, cada gol, cada asistencia y cada jugada fueron un acto de amor recíproco entre el delantero y su América. No solo cumplió con su promesa de aportar dentro del terreno de juego, sino que se convirtió en un líder fuera de él, dejando una huella imborrable en las generaciones venideras.

Adrián Ramos: los números de un ídolo eterno

Adrián Ramos se marcha siendo el cuarto goleador histórico del América de Cali con 105 goles, una cifra que habla de su consistencia y calidad. En su primera etapa anotó 47 y en su regreso consolidó su lugar en la historia, con 58 goles más y un liderazgo incuestionable.

Además, Ramos se despide del club con un bicampeonato de Liga, logros que quedarán grabados en las vitrinas del club y en los corazones de los hinchas. Es una leyenda por sus estadísticas, por la pasión y el orgullo con los que defendió la camiseta escarlata.

El adiós de Adrián Ramos que mueve el alma escarlata

El anuncio de su salida se dio previo a la final de Copa BetPlay. La jugó y terminó entre lágrimas por la derrota. Además, con la imposibilidad de cerrar el partido en el Pascual ante Atlético Nacional compitiendo. Por los problemas en la tribuna, se fue antes de tiempo hacia el vestuario y regresó para despedirse de la afición dándole la vuelta a la cancha de una manera muy emotiva.

Después de eso, el club compartió un emotivo video. En las imágenes se ve a Adrián en sus mejores momentos, desde sus goles decisivos hasta sus celebraciones llenas de emoción. Las palabras de su regreso en 2020 se entrelazan con recuerdos imborrables, creando una despedida que arrancó lágrimas a más de uno.

“Contento de volver al América. Lo manifesté muchas veces: soy hincha, me hice en este club. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión. Espero aportar todo de mí en lo que me toque dentro y fuera del terreno de juego. La verdad el hincha siempre me ha manifestado cariño. Vivo muy agradecido con eso. Siempre quiso contar conmigo. También agradecido. Solamente espero poder responder a toda esa confianza, ese cariño y de paso poder hacer las cosas bien en la cancha, devolver todo lo que el hincha me ha brindado”.

♾️ Las palabras nunca serán suficientes para afrontar tu ausencia. ¡Gracias, Capi! 🫡2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/DM4i2Nl2va — América de Cali (@AmericadeCali) December 16, 2024

El legado de Adrián Ramos que perdura

Adrián Ramos no se despide del América; simplemente cambia de rol. Su legado sigue vivo en cada rincón del Pascual Guerrero, en cada niño que sueña con ser como él y en cada hincha que gritará su nombre con orgullo.

Se va un ídolo, pero se queda una historia que será contada una y otra vez. Porque Adrián Ramos no es solo parte del América: es parte de su alma.