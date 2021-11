El partido entre América y Alianza Petrolera se jugaría en Bucaramanga

En la fecha 3 de los cuadrangulares finales América de Cali tendría que visitar el Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, pero hay un cambio de planes.

América de Cali tendrá que seguir cambiando sus itinerarios para estos cuadrangulares finales, pues luego de que el equipo tuviera que jugar la fecha 1 en Barranquilla a puerta cerrada, ante la imposibilidad de usar el Pascual Guerrero, para la fecha 3, para el primer partido ante Alianza Petrolera, terminarían jugando en Bucaramanga.

Según se pudo conocer, los directivos del cuadro santandereano han hecho la solicitud formal de poder contar en el Alfonso López para este partido por temas logísticos. Su deseo es poder contar con un buen ingreso por taquilla con los aficionados del América de Cali y esperan por el permiso para el juego que será este jueves.

Resta esperar para ver si las autoridades le dan el aval al equipo aurinegro para albergar su partido en este escenario deportivo, considerando que América de Cali también lo tuvo en consideración para el juego ante Millonarios, pero la respuesta fue negativa. Lo que explicaron es que máximo el martes ya habría una respuesta definitiva.

En diálogo con Zona Libre de Humo, el presidente de Alianza, Carlos Ferreira, explicó. “Aún no sabemos si el partido se hará en Barranca o Bucaramanga, el motivo es el cierre de fronteras que no permitiría la asistencia. A mi me gustaría tener una plaza mucho más grande, es lógico, en los negocios uno siempre quiere eso“.