El duro relato de Daniel Hernández, su lesión y lo que le dijo a Osorio

La historia de Daniel Hernández en América de Cali ha tenido un par de graves lesiones. En la más reciente se lastimó y cayó al lado del DT, Juan Carlos Osorio.

Esa imagen se viralizó. ¡Increíble! Otra vez Daniel Hernández se lesionaba. Era su segundo partido del año. Venía de jugar 56 minutos ante Envigado. Ahora en el duelo ante Atlético Bucaramanga estuvo 7. En una jugada cercana al sector en el que estaba su DT cayó lastimado. Terminó tomando a Juan Carlos Osorio de una pierna y protagonizando un tristísimo momento.

Lo que dijo Daniel Hernández de ese momento con Osorio (Saque Largo, Win Sports)

“Le hablaba. Le decía que era mentira esa situación. Que parecía un sueño y que si no había empezado el partido. Se me fueron las luces en un momento. No pensaba que eso estuviera sucediendo”, relató. Fuerte. Infortunadamente en sus planes y los del cuerpo técnico, no fue un sueño. La cruda realidad del momento volvió a significar su salida de competencia por una nueva dolencia.

Una más. En agosto de 2021 ya se había lastimado en un juego ante Once Caldas. “Fue una jugada fortuita. No me la esperaba. Estaba disfrutando el partido y en un momento llegar esas lesiones, es muy frustrante. Nunca vas a salir con la mejor cara, siempre con rabia y frustración. Fue triste lo que pasó”.

Daniel Hernández lleva 4 partidos disputados con América de Cali. Llegó desde Deportivo Pasto y esas situaciones físicas le han impedido tener mayor figuración, pero aun así su estancia ha sido muy positiva: “Se siente el apoyo 100% del cuerpo técnico. Siento que hago parte de este proyecto. Me lo hacen sentir cada día. No ven la hora que Daniel esté al 100 para aportarle al equipo. Frente a eso, la comunicación y confianza que me ha brindado el cuerpo técnico, ha sido extraordinario”.

Daniel Hernández sobre su lesión (Saque Largo, Win Sports)

