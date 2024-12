El “año agridulce” de América de Cali, según Tulio Gómez. ¡Así lo explicó!

El 2024 de América de Cali terminó siendo un año agridulce, tal como lo definió su máximo accionista, Tulio Gómez. Al momento de ofrecer un corto balance sobre los logros y frustraciones vividas por el club a lo largo del año, esa fue su definición. Resaltó la clasificación a la Sudamericana 2025 y lamentó quedar fuera de la final de la Liga BetPlay.

La clasificación a la Conmebol Sudamericana, el lado dulce del año

“Fue un año agridulce”, dijo Tulio Gómez en entrevista en AMÉRICA EN LA RED. Destacó como positiva la clasificación de América de Cali al certamen internacional. Este logro fue el resultado de una campaña destacada en la reclasificación, en la que el equipo finalizó en la octava posición, asegurando su lugar en el torneo continental. Y este objetivo, aunque satisfactorio, no oculta las expectativas no alcanzadas en otras competiciones.

🚨🎙️@tulioagomez sobre el 2024 de @AmericadeCali 👹: “Fue un año agridulce: dulce porque nos clasificamos a 🏆 Copa @sudamericana, pero amargo porque pudimos haber estado en las 2 finales. La que más me dolió no haber estado fue la de la Liga. Regalamos cuadrangulares”. pic.twitter.com/PWRfTSBTmK — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) December 18, 2024

La amarga eliminación en la Liga BetPlay y la derrota en la final de Copa

Lo que más le dolió a Tulio Gómez fue no haber podido llegar a la final de la Liga BetPlay, una de las grandes aspiraciones del club para el 2024. El equipo no logró responder en los cuadrangulares del segundo semestre, terminando en el último lugar de su grupo y quedando fuera de la pelea por el título a falta de una fecha para el final.

“Lo que más me dolió fue no haber estado en la final de la Liga. Es ir a Copa Libertadores, ir por un título”, expresó con pesar el dirigente, quien resaltó la importancia de los títulos nacionales para el club. Además, la caída en la final de Copa BetPlay fue otro golpe significativo. Aunque el subcampeonato podría entenderse como un logro al ser la primera vez que el equipo alcanza esta instancia del certamen, para Tulio Gómez no lo es todo. Especialmente cuando se tiene el nivel y las expectativas para conseguir más.

América de Cali, la oportunidad perdida y las metas para el futuro

Para el máximo accionista del club, el 2024 fue una oportunidad perdida. “Pudimos haber estado en las dos finales y fallamos”, comentó Gómez, quien subraya que la falta de eficacia y los goles errados en partidos decisivos fueron el principal factor que impidió que América de Cali lograra algo más.

El dirigente se mostró autocrítico, reconociendo que, a pesar de los esfuerzos y de algunos buenos momentos, no se estuvo a la altura de lo que se esperaba en los momentos cruciales. La clasificación a la Copa Sudamericana 2025, aunque celebrada, no reemplaza la frustración de ver al equipo fuera de las finales nacionales, ya que el objetivo principal sigue siendo la conquista de títulos que aseguren el futuro exitoso del club.

Conclusión: Mirando hacia el futuro

El 2024 de América de Cali fue un año de aprendizajes y desafíos. Tulio Gómez tiene claro que el futuro debe ser diferente. El club debe apuntar a no solo clasificar a torneos internacionales, sino también ser protagonista en cada competencia local, peleando por los títulos. A pesar de la frustración vivida este año, el dirigente mantiene la esperanza y la convicción de que, con los ajustes necesarios, el equipo podrá aspirar a nuevos logros en el 2025.