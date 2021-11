América y las salidas de Ureña, Graterol, Joao, Lucumí y otros jugadores

Luego de los múltiples rumores que se han generado en las últimas semanas, Tulio Gómez tuvo que salir a aclarar varios temas.

En diálogo con América en La Red, el dirigente habló sobre varios temas, empezando por Rodrigo Ureña. “Terminando el partido del domingo se hablará con los jugadores para saber con quién contamos y con quién no para el siguiente año. Yo con él no he hablado, tiene contrato hasta diciembre de 2022 y debería arreglar una salida“.

Además, le consultaron sobre ofertas por el portero Joel Graterol. “Ningún equipo de Colombia me hablado de Graterol. Hace como tres meses me hicieron una oferta de afuera, pero me pareció baja y la desechamos“.

En cuanto a los jugadores que se le vence el contrato a final de año, comentó. “Se le vence a Jeison Lucumí, Joao, Geovan Montes, los que llegaron en diciembre. Esta semana se les comunicará que no habrá renovación“.

En cuanto a posibilidades de que Pablo Ortiz sea vendido en esta oportunidad, dijo. “Por ahí hay conversaciones, pero mejor si sigue con nosotros, está muy joven, tiene mucho potencial y puede llegar muy lejos“.

Por último, se refirió a hacer uso de la opción de compra por Larry Angulo, pues hay plazo hasta diciembre. “Vamos a mirar eso porque Larry ha venido de menos a más, por eso no se deben tomar decisiones apresuradas, hay que esperar hasta el último partido“.