América Vs Millonarios será en Barranquilla a puerta cerrada

América de Cali se verá obligado a jugar fuera de su casa en la primera fecha de los cuadrangulares. La búsqueda de estadio prestado fue compleja, pero ya se resolvió.

Este viernes fue un día agitado para las directivas de América de Cali, las cuales tuvieron que hacer una exhaustiva búsqueda de estadio ajeno, todo esto para poder albergar el juego ante Millonarios por el inicio de los cuadrangulares. El equipo caleño se vio afectado por los Juegos Panamericanos Junior en Cali y la mala fama de sus hinchas en otras ciudades.

Nueva derrota: Borja y Campaz, a tres partidos de descender

Luego de que América de Cali fuera rechazado en ciudades como Cúcuta, Tuluá y hasta Pereira, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó en La W Radio que este clásico colombiano se disputará en el Romelio Martínez de Barranquilla. No obstante, ese importante compromiso será a puerta cerrada.

Si bien es uno de los partidos más atractivos del cuadrangular B, América Vs Millonarios no tendrá espectadores, debido los recientes incidentes de violencia que han protagonizado los seguidores americanos. Por dicha razón, esa era una de las condiciones para el préstamo del estadio: no tener hinchas en las tribunas y alrededores.

Aunque la confirmación del escenario se demoró más de la cuenta, el juego entre caleños y bogotanos no tendrá variación en cuenta a horario y se jugará este domingo a las 6:00 P. M. con señal de Win Sports+ y arbitraje de Wilmar Roldán.