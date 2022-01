América de Cali, Tulio Gómez y la intimidad de la llegada de Iago Falque

Con Iago Falque, América de Cali logró el que Tulio Gómez considera como “el mejor fichaje que llegó al fútbol colombiano en este mercado”. ¡Así se realizó todo!

El máximo accionista del cuadro escarlata lo contó en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango. Allí dio detalles de la negociación por la que hoy en día el DT Juan Carlos Osorio puede contar con el futbolista canterano del Barcelona, con pasos por Torino, Genoa y Benevento en la Serie A.

Los detalles de la llegada de Iago Falque al América de Cali

“No fue un tema de dinero, sino de gestión. Tengo buenos contactos internacionales. Un europeo amigo del agente de Iago me comentó que él está casado con una hermosa venezolana y quería venir un año a Colombia. Quería un año sabático o un año no por salario porque acá no hay cómo pagarle el millón y medio de dólares que se ganaba allá. Entonces le dije que le mandáramos unos videos de América de Cali”, empezó diciendo sobre cómo se gestó esa posibilidad.

Y agregó: “Le mandamos unos espectaculares, del ascenso y se enamoró. Dijo que quería sentir el calor de la hinchada. Hubo muchas conversaciones. No hizo grandes exigencias. Sí pidió una casa muy buena en Pance, pero no más. Me quedé sorprendido. Era un tema de hablar y convencerlo. Él vio la historia de América y dijo que era la verraquera. Tenía dos ofertas de España. Quería venir. Usted sabe que el corazón hala mucho. Vino para acá. Es un privilegio tener un hombre de esos quilates y esa jerarquía. Jugó en Torino, en la Roma. Es un excelente jugador”.

Cuando le preguntaron si Iago Falque sería el futbolista mejor pagado en Colombia, Tulio Gómez respondió: “Es un jugador que puede estar por el salario de Miguel Borja o más, pero gracias a Dios nosotros no pagamos ese salario. El jugador se bajó la mitad y nosotros le subimos. Nunca habíamos traído un jugador de ese talante en la época Tulio Gómez; por renombre y recorrido, es el mejor refuerzo que llegó al fútbol colombiano. Hay que probarlo en la cancha. Llegó del fútbol europeo”.

Finalmente y sobre el acuerdo por el que el español llegó a América de Cali, dijo: “Viene por un año. No sé si se quiera quedar más. Que se quede un año más, no será un tema de salario sino de que se sienta bien. Él es hijo de un alto dignatario de España. Es un hombre culto”.