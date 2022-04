¿América de Cali podrá inscribir a Daniel Quiñones a mitad de año?

El jugador se encuentra a la espera de resolver su futuro, puesto que hay dudas sobre si lo podrían utilizar pensando en el segundo semestre.

En América de Cali se tomaron varias decisiones por orden de Juan Carlos Osorio, pensando en el proyecto que tenía con el cuadro escarlata, siendo una de ellas el no contar con el lateral Daniel Quiñones, quien surgió de la cantera del club y supo ser protagonista en los títulos del equipo. El tema de la estatura fue un factor que no negoció y se lo comunicó al futbolista.

Los directivos decidieron prestarlo al Deportivo Pasto, donde encontró continuidad el semestre pasado, pero regresó al América en busca de una oportunidad. Nuevamente Osorio le cerró las puertas y no lo consideró en su equipo, por lo que no fue inscrito y para la mala suerte del ‘Ratón’, esta vez no encontró otro club, por lo que se quedó un semestre sin actividad.

Ya salió Osorio, llegando un técnico como Guimarães que sí cuenta con él, pero aunque lo quieren mantener para el segundo semestre, la sanción que le impide al cuadro escarlata inscribir jugadores, también aplicaría en este jugador, puesto que fue una decisión propia del club no haberlo inscrito cuando la función estaba habilitada ante la Dimayor.

La regla de FIFA indica que cuando un jugador termina de forma ordinaria un préstamo, puede ser considerado por el club a pesar de las sanciones, pero en el pasado, se vio como Atlético Nacional vivía una situación similar y no pudo inscribir a Cristian Castro Devenish, puesto que no es una disposición de obligatoria inclusión por parte de las Federaciones Nacionales, y esta no se encuentra en el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol.