Alexandre Guimarães y el accidente que no le permitió llegar a Colombia

El técnico del América de Cali no pudo cumplir con su itinerario por un imprevisto y se ha puesto en duda su presencia en el clásico frente a Atlético Nacional.

En América ya tenían un horario programado para el regreso del técnico Alexandre Guimarães, esperando que arribara a la ciudad de Cali el jueves, dirigiera la práctica del viernes e hiciera la rueda de prensa de presentación, pero un accidente no ha permitido que el estratega brasileño pueda tomar vuelo hacia Colombia desde Costa Rica.

Lo que pasó, fue que un avión de DLH en el aeropuerto Juan Santamaría de San Juan en Costa Rica, ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia, pero terminó partido en dos. Esto hizo que se interrumpieran las operaciones, haciendo cancelar más de 34 vuelos, incluido el que traería al DT de regreso a Colombia.

En video quedó registrado el momento en el que un avión de carga de DHL tuvo un accidente al momento del aterrizaje en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Alajuela en Costa Rica. 🎥 Video tomado de redes sociales pic.twitter.com/eKXbnD2b04 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 7, 2022

En diálogo con Antena 2 Cali, el estratega se refirió a la situación en su país y aseguró que América trató de resolver su llegada sin éxito. “32 vuelos cancelados. Parte de la autopista hacia el aeropuerto cerrada para evitar más aglomeraciones en el mismo. América está intentando ver cómo logra conseguirme vuelo. A esperar pues“.

Según informó la prensa costarricense, las operaciones en el aeropuerto se reanudaron a las 4:40 a.m. (hora colombiana), por lo que Guimarães podría abordar pronto su vuelo. En cuanto al partido del fin de semana, sus colaboradores, Juliano Fontana y Felipe Celia ya están a cargo del equipo, por lo que podrían terminar dirigiendo vs. Nacional si los tiempos no ayudan.