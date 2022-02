Alejandro Quintana y la razón por la que fue baja tras dos partidos

El delantero argentino lleva menos de 90 minutos jugados con la camiseta del América de Cali y ya tuvo que integrar el departamento médico.

Este sábado, América de Cali visita a Rionegro Águilas buscando su primera victoria en condición de visitante y para ello, el técnico Juan Carlos Osorio cuenta con una nómina interesante para buscar un resultad positivo, aunque también tendrá que trabajar de acuerdo a las bajas que ha sufrido recientemente por diferentes razones médicas.

+ Joider Micolta y su sentido mensaje a la hinchada: “Que me quieran mucho”

Además de Déinner Quiñones, quien pasará varias semanas por fuera de las canchas, una de las novedades fue la baja de Alejandro Quintana, quien luego de dos partidos ya tuvo su primer problema físico. El delantero argentino fue titular en la fecha 4 visitando a Cortuluá, saliendo a los 45′, y entró de cambio ante Santa Fe en el juego pasado.

Contra Rionegro no estará debido a que: “tiene carga del aductor. Por eso no viaja y descansa un partido para evitar, ya qué hay muchos lesionados“, comentó el periodista Max Martínez luego de dialogar con el departamento médico. Se espera que no sea grave y pueda estar disponible la próxima semana cuando el equipo esté recibiendo a La Equidad en el Pascual Guerrero.

Alejandro Quintana de @AmericadeCali tiene carga del aductor y por eso no viaja y descansa un partido y evitar ya qué hay muchos lesionados. pic.twitter.com/zUkJypAEGP — Max Martinez (Maxlavoz)🎙️⚽☕ (@Maxlavoz) February 11, 2022

En lugar de Quintana, el técnico Juan Carlos Osorio decidió convocar a Sergio Mosquera, un delantero de las categorías inferiores que desde este año entrena con el primer equipo. Fue goleador en la categoría sub-23 y también lo fue con la Selección del Valle, por lo que está esperando por una oportunidad.